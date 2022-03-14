Артета, Конте, Индзаги, тен Хаг, Фавр – кандидаты на пост главного тренера «ПСЖ»

«ПСЖ» определился с кандидатами на пост главного тренера.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, спортивный директор парижского клуба Леонардо высокого мнения о тренере «Ювентуса» Массимилано Аллегри, но в данный момент неизвестно, будет ли «ПСЖ» пытаться пригласить итальянского специалиста. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте называется в качестве одного из кандидатов на пост тренера парижан.
Еще один фаворит Леонардо – Симоне Индзаги из «Интера». Директор «ПСЖ» обсуждал с Индзаги вероятность совместной работы в парижском клубе в 2020-м.
Клуб также следит за работой главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага. Мино Райола, агент специалиста, предлагал «ПСЖ» его услуги в 2019-м. «ПСЖ» также интересен экс-тренер «Боруссии» Люсьен Фавр, ранее добившийся определенных успехов во Франции с «Ниццей».
Нынешний тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье также находится на радаре парижан. Также в качестве возможной замены Маурисио Почеттино называются тренер «Арсенала» Микель Артета и Тиаго Мотта, возглавляющий «Специю».
Ранее фаворитом на должность главного тренера «ПСЖ» был Зинедин Зидан, но его больше привлекает возможность работы в сборной Франции. Зидан также недоволен ведением дел в «ПСЖ», поэтому пригасить его будет трудно.