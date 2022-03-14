Анзор Кавазашвили: «Ваноли виноват в поражении «Спартака». Что ему в голову ударило? Сразу видно, что нет опыта классного футбола»

считает, что тренер виноват в поражении «Спартака» от (1:2).

«В поражении «Спартака» виноват Ваноли. Зачем за 20 минут до конца матча он вдруг захотел поменять активных игроков? Бакаев полтора тайма тянул всю команду. Что Ваноли в голову ударило? Я не могу понять. Он обязан взять всю вину на себя.

Сразу видно, что у Ваноли нет большого опыта классного футбола. Он считает, что за счет замен может создавать преимущество. Только это неправильно! Не вижу никакой логики в его действиях.

Не понимаю, какая схема игры. Он еще не может определиться, кто должен сыграть в основном составе и кто у него вообще есть в клубе. Слишком короткий период времени прошел. Ваноли еще просто не знает, кто на что способен. Это очень плохо.

Несмотря на счет, игра была равной. Единственным отличием между командами было то, что «Краснодар» играл без ведущих легионеров, а «Спартак» – с легионерами. В связи с этим вновь встает вопрос: а нужны ли тогда вообще эти легионеры в российском футболе?

«Спартак» играет слажено только полтора тайма. Голевых моментов мы почти не видим.

Если бы они играли на своем уровне до конца, то забили бы гораздо больше тех двух мячей, которые, кстати, абсолютно справедливо не засчитали. А с такой игрой о победе и думать было трудно», – заявил бывший вратарь красно-белых и член комитета по этике РФС.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится