Индзаги об «Интере»: «Чтобы вновь выиграть скудетто, нужно больше трудиться и играть с другим настроем»

оценил ничью с (1:1).

Главный тренер поделился мнением после матча 29-го тура Серии А, в котором миланцы ушли от поражения на 93-й минуте.

«Торо» превзошел нас в агрессивности в первом тайме, хотя Бериша (вратарь туринцев – прим. Sports.ru) совершил пару потрясающих сэйвов. Мы заслуживали ответного гола раньше, и если бы это случилось, то мы наверняка вырвали бы победу.

Мы знаем: чтобы вновь выиграть скудетто, мы должны трудиться больше и играть с другим настроем, даже если у нас есть оправдания.

Нас ждут 10 финалов, а также ответный матч полуфинала Кубка, поэтому мы должны постараться обрести прежнюю энергию и выступить как можно лучше», – сказал Индзаги.