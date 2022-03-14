Чалов против «Серветта»: 3 удара за 24 минуты, 18 касаний, 73% точных передач, 4 потери, 1 отбор

Теги ЦСКА высшая лига Швеция Базель Серветт Федор Чалов Футбол

Федор Чалов провел еще один матч за «Базель».

23-летний российский форвард, арендованный у ЦСКА, на 66-й минуте вышел на замену в матче 26-го тура чемпионата Швейцарии против «Серветта» (2:0).

За 24 минуты на поле игрок нанес три удара – в створ ворот, мимо, еще один удар был заблокирован.

Чалов сделал 18 касаний, 11 передач (точность – 73%), отдал 1 ключевой пас, 4 раза потерял мяч, совершил один отбор, выиграл оба единоборства – в воздухе и внизу.

Федор забил 3 гола и отдал 1 результативный пас в 8 матчах за «Базель». Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные