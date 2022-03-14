Чалов против «Серветта»: 3 удара за 24 минуты, 18 касаний, 73% точных передач, 4 потери, 1 отбор

провел еще один матч за «Базель».

23-летний российский форвард, арендованный у ЦСКА, на 66-й минуте вышел на замену в матче 26-го тура чемпионата Швейцарии против (2:0).

За 24 минуты на поле игрок нанес три удара – в створ ворот, мимо, еще один удар был заблокирован.

Чалов сделал 18 касаний, 11 передач (точность – 73%), отдал 1 ключевой пас, 4 раза потерял мяч, совершил один отбор, выиграл оба единоборства – в воздухе и внизу.

Федор забил 3 гола и отдал 1 результативный пас в 8 матчах за . Его статистика – здесь.