«РБ Лейпциг» Тедеско не проигрывает 8 матчей – 6 побед, 2 ничьих. Три победы – с разгромным счетом

при не проигрывает 8 матчей подряд.

Клуб из Лейпцига в гостях разгромил (6:1) в 26-м туре Бундеслиги.

В последний раз команда экс-тренера «Спартака» уступала 5 февраля – «Баварии» (2:3). После этого последовали 6 побед (три – крупных) и 2 ничьих.

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг», набрав 44 очка, занимает 4-е место.

20 марта «Лейпциг» примет «Айнтрахт», а 2 апреля на выезде сыграет с «Боруссией» Дортмунд.

Тедеско мгновенно вывел «Лейпциг» из кризиса. Теперь у «РБ» лучшие удары в Европе и одна внезапная тактическая идея