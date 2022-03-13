Месси 7 матчей не забивает за «ПСЖ». У форварда 2 гола за 18 игр в Лиге 1

Нападающий продлил серию без голов до 7 матчей во всех турнирах.

34-летний аргентинец не отметился результативными действиями в ходе разгрома парижанами (3:0) в 28-м туре Лиги 1, хотя провел на поле всю игру. Он нанес два удара, в створ пришелся один.

В последний раз Месси удавалось поразить ворота соперника 6 февраля – он забил «Лиллю» (5:1).

Всего на счету форварда 2 гола за 18 матчей чемпионата Франции. При этом он отдал 10 голевых передач.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.