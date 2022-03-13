Бийол после 2:1 с «Локо»: «ЦСКА может выиграть все матчи до конца сезона»

Яка Бийол прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1).
Защитник ЦСКА высказался после матча 21-го тура РПЛ.
«Хорошее настроение в команде, атмосфера отличная. Лучшая за все время, что я в команде. Хорошо играем, отличные результаты. Надо так продолжать.
Здорово чувствуем друг друга. Новички очень хорошие, хотят показать свои качества. Есть характер, надо дальше.
Языджи – топ? Сами все видите. Мы можем выиграть все матчи до конца сезона, а там посмотрим.
Хотят ли новички остаться на следующий сезон? Здесь не буду ничего говорить», — сказал Бийол.
6 побед подряд (вместе с Кубком) и место в тройке – это расцвел ЦСКА