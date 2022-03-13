Божович об 1:4 с «Динамо»: «Арсенал» не заслужил такой счет. У нас долг перед болельщиками»

подвел итоги матча с «Динамо» (1:4).

Главный тренер тульского высказался после матча 21-го тура .

«После 1:4 трудно говорить, что игра была хорошей, но в первом тайме выглядели достаточно хорошо. Когда сравняли счет, был период, когда лучше играли. Но потом пропустили из раздевалки, и уже трудно было возвращаться в игру психологически.

Попытались что-то сделать, но после пенальти результат был решен. Думаю, не заслужили такое крупное поражение, потому что не создавало настолько много моментов. Обидно, потому что у нас была хорошая поддержка болельщиков. Могу сказать, что остался долг перед ними.

Как решать проблемы с быстрыми голами? Надо работать. Даже не мог подумать, что так быстро пропустим во втором тайме. Проблемы с концентрацией», – сказал Божович.