У «Баварии» одна победа в трех последних матчах – 7:1 с «Зальцбургом»

«Бавария» одержала лишь одну победу в трех последних играх.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Зальцбург со счетом 7:1 в матче 1/8 финала чемпионов 8 марта.

Сегодня сыграла вничью с в 26-м туре Бундеслиги (1:1). Ранее мюнхенская команда не смогла обыграть «Байер» – 1:1.

«Бавария» не выиграла 2 матча подряд в Бундеслиге впервые за год. В феврале 2021-го баварцы сыграли вничью с «Арминией» (3:3) и проиграли «Айнтрахту» (1:2).

В данный момент «Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии, набрав 60 очков после 26 туров.