Клопп о контракте Салаха: «Не можем сделать гораздо больше. Это решение Мо в значительной степени»

Юрген Клопп высказался о переговорах с Мо Салахом по контракту.
«Мо точно ждет, что этот клуб будет амбициозным. Мы были и остаемся такими в последние годы.
Мы не можем сделать гораздо больше, ситуация такова. Но я не думаю об этом. В значительной степени это решение Мо. Клуб сделал то, что может. Вот и все.
Все именно так, как и должно быть в данный момент. Все готово. Больше ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще. Мы должны просто подождать. Все в полном порядке. Здесь нет никакой спешки», – сказал тренер «Ливерпуля».
Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Сообщалось, что хавбек недоволен предложением клуба по новому контракту.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне он забил 27 голов и отдал 10 передач в 34 матчах во всех турнирах. Полная статистика футболиста – здесь.