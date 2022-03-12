Клопп о контракте Салаха: «Не можем сделать гораздо больше. Это решение Мо в значительной степени»

высказался о переговорах с по контракту.

«Мо точно ждет, что этот клуб будет амбициозным. Мы были и остаемся такими в последние годы.

Мы не можем сделать гораздо больше, ситуация такова. Но я не думаю об этом. В значительной степени это решение Мо. Клуб сделал то, что может. Вот и все.

Все именно так, как и должно быть в данный момент. Все готово. Больше ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще. Мы должны просто подождать. Все в полном порядке. Здесь нет никакой спешки», – сказал тренер «Ливерпуля».

Контракт Салаха с истекает летом 2023 года. Сообщалось, что хавбек недоволен предложением клуба по новому контракту.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне он забил 27 голов и отдал 10 передач в 34 матчах во всех турнирах. Полная статистика футболиста – здесь.