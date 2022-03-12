Барриос о сериале «Нарко»: «И до, и после Эскобара у Колумбии не слишком хорошая репутация. Это история, что тут скажешь»

Хавбек рассказал о своем отношении к стереотипам о Колумбии.

– В России популярен сериал «Нарко». Как вам кажется, не слишком ли ваша страна в нем однобоко представлена – наркотики, криминал и прочее?

– Это история моей страны, и я ничего не могу с этим сделать. Действительно, во времена Пабло Эскобара, до и после него у Колумбии была не слишком хорошая репутация. То, что сейчас из этого в мире делают культ… Ну так люди же не врут при этом, это история, что тут скажешь.

Каждый посмотревший выбирает для себя, как к этому относиться, как оценивать страну и то, что в ней было. «Нарко» – очередной сериал про Колумбию, явление массовой культуры. Больше ничего не добавлю, тем более, я его не смотрел.

В таких фильмах мне не нравится только то, что некоторые вещи там оказываются слишком преувеличенными. Что-то добавлено искусственно, потому что создателям нужно спровоцировать у зрителей дополнительную эмоцию.

Интересно, что когда я перешел в «Зенит», сталкивался с разными шутками на тему Колумбии – «Пабло» называли, например. Но все это не выходило за рамки юмора, обижаться было не на что. Это уже давно часть эпоса, история, давно живущая сама по себе, – сказал Барриос.