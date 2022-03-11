Барриос о климате в России: «Это единственное, к чему я не адаптировался. Когда холодно, на улице меня не встретить»

рассказал, какие вопросы о России ему чаще всего задают в Колумбии.

– Как на родине реагируют на ваши выступления в России, на то, что трижды выиграли титул чемпиона? Тем более, что из колумбийцев вы у нас один…

– Главное, что волнует людей, это, конечно, холод и погода. Спрашивают, как я вообще с этим справляюсь. И признаюсь, что климат – пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на сто процентов не адаптировался. Я человек из страны, где 365 дней в году светит солнце. И когда на улице холодно, довольно сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы. Да, футбол всегда вытаскивает меня из любого дурного настроения, но сложно, когда невозможно наслаждаться простыми вещами: прогулками с семьей на воздухе, например.

– Несмотря на холод, что-то произвело на вас в России неизгладимое впечатление? Что-то приносит радость, кроме футбола?

– Амиго, когда на улице холод, прости сразу: на улице меня не встретить! Моя жизнь складывается по маршруту «дом-тренировка-дом». И это ни разу не образное выражение. Сижу дома безвылазно: смотрю «Нетфликс», играю в футбол на приставке, занимаюсь дочкой.

Но летом – никакой машины! Ходим только пешком, катаемся по Крестовскому на самокатах, скутерах, берем двойные велосипеды. Мне и дочке очень это нравится! Мы знаем, какое короткое в Питере лето, и очень его ценим. Так что моя главная радость в России – лето. Оно позволяет мне жить полной жизнью, – сказал хавбек «Зенита».