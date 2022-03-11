Алаба о праздновании гола со стулом: «После такого камбэка можно и с ума сойти»

Давид Алаба рассказал о праздновании со стулом в руках гола Карима Бензема в ворота «ПСЖ».
«Реал» обыграл парижскую команду со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и вышел в следующий раунд.
Хет-трик сделал нападающий мадридцев Карим Бензема, и, празднуя его третий гол в ворота «ПСЖ», Алаба на бровке поднял над головой стул.
«Пробовать новые способы отпраздновать время от времени – это здорово. И со стулом получилось хорошо.
Я особо не задумывался тогда, просто дал власть эмоциям. После такого камбэка можно и с ума сойти», – сказал Алаба.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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