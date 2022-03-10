Камавинга о Бензема: «Он лидер, он капитан, он указывает нам путь»

оценил игру в матче против .

«Я приложил все усилия, чтобы тренер снова в меня поверил. Я рад, что после того, как я вышел на поле, мы забили три гола благодаря Кариму. Мы рады победе. Мы перенесли тяжелый удар. Мы пропустили гол, но не сдавались, нам удалось отыграть три гола, даже несмотря на то, что некоторые люди считали, что с нами покончено. Но всегда нужно верить, и мы очень счастливы».

О Бензема

«Он лидер, он капитан, он указывает нам путь, он сделал это сегодня. Он забил три гола, он спас нас», – сказал Камавинга RMC Sport.