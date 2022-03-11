Тухель о том, что нейтральные болельщики будут болеть против «Челси»: «Может и так, но меня это не волнует»

не обеспокоен тем, что нейтральные болельщики не будут поддерживать .

На этой неделе Великобритания ввела санкции против владельца «синих» , все его активы заморожены.

– Можно ли назвать встречу «Челси» и «Ньюкасла» матчем, в котором все нейтральные болельщики не хотели бы видеть победителя, из-за того, кто владеет клубами?

– Может и так, но мне без разницы. Я хочу, чтобы мы выиграли. Будет непросто, потому что «Ньюкасл» – очень сильная команда.

Простите, но меня не особо волнует, кому желают победы нейтральные болельщики. В конце концов все хотят посмотреть красивый футбол и получить удовольствие, для этого мы и играем, – сказал Тухель.