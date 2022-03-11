Тухель о том, что нейтральные болельщики будут болеть против «Челси»: «Может и так, но меня это не волнует»

Томас Тухель не обеспокоен тем, что нейтральные болельщики не будут поддерживать «Челси».
На этой неделе Великобритания ввела санкции против владельца «синих» Романа Абрамовича, все его активы заморожены.
– Можно ли назвать встречу «Челси» и «Ньюкасла» матчем, в котором все нейтральные болельщики не хотели бы видеть победителя, из-за того, кто владеет клубами?
– Может и так, но мне без разницы. Я хочу, чтобы мы выиграли. Будет непросто, потому что «Ньюкасл» – очень сильная команда.
Простите, но меня не особо волнует, кому желают победы нейтральные болельщики. В конце концов все хотят посмотреть красивый футбол и получить удовольствие, для этого мы и играем, – сказал Тухель.