Антонио Конте: «Грустно, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Это несправедливо»

Теги премьер-лига Англия Сборная России по футболу Тоттенхэм Антонио Конте Политика Футбол

Антонио Конте считает несправедливым отстранение россиян от международных спортивных соревнований.

«Очень печально, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир.

Грустно, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Понимаю, какую работу они проделывают каждый день, чтобы соревноваться.

Да, за такое приходится платить, но думаю, что это неправильно. Я надеялся, что ситуация разрешится, потому что она наносит большой ущерб.

Мы живем в 2022 году, и когда ты видишь такое, это расстраивает», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

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