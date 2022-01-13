Сутормин интересен «Динамо», ЦСКА и «Рубину». Его решение будет зависеть от разговора с Семаком

Полузащитник Алексей Сутормин может сменить клуб.

По информации инсайдера Ивана Карпова, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры футболиста – продление контракта с «Зенитом». Он ведет переговоры с клубом. Нынешнее соглашение действует до конца этого сезона.

Однако в услугах игрока также заинтересованы , и .

Решение футболиста о дальнейшем развитии карьеры во многом будет зависеть от разговора с главным тренером питерцев Сергеем Семаком на сборе в Дубае.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.