Сутормин интересен «Динамо», ЦСКА и «Рубину». Его решение будет зависеть от разговора с Семаком

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может сменить клуб.

По информации инсайдера Ивана Карпова, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры футболиста – продление контракта с «Зенитом». Он ведет переговоры с клубом. Нынешнее соглашение действует до конца этого сезона.

Однако в услугах игрока также заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Рубин»

Решение футболиста о дальнейшем развитии карьеры во многом будет зависеть от разговора с главным тренером питерцев Сергеем Семаком на сборе в Дубае. 

В текущем сезоне РПЛ 28-летний игрок провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.

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