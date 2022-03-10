КДК РФС не стал отменять красную карточку Кечкеша, полученную в матче с ЦСКА

КДК принял решение оставить в силе дисквалификацию .

Защитник «Нижнего Новгорода» получил красную карточку на 42-й минуте матча с (0:1) после использования системы ВАР.

«Красную карточку Кечкешу не отменили. ЭСК сказал, что удаление правильное. КДК не применил дополнительных санкций – один матч дисквалификации. За нарушение санитарного регламента (на день матча он еще действовал) – оштрафовать Карраскаля и Языджи – по 20 тыс. рублей. ЦСКА за скандирование оскорбительных выражений оштрафовать на 80 тыс. рублей», – сказал глава комитета .