КДК РФС не стал отменять красную карточку Кечкеша, полученную в матче с ЦСКА

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КДК РФС принял решение оставить в силе дисквалификацию Акоша Кечкеша.

Защитник «Нижнего Новгорода» получил красную карточку на 42-й минуте матча РПЛ с ЦСКА (0:1) после использования системы ВАР.

«Красную карточку Кечкешу не отменили. ЭСК сказал, что удаление правильное. КДК не применил дополнительных санкций – один матч дисквалификации. За нарушение санитарного регламента (на день матча он еще действовал) – оштрафовать Карраскаля и Языджи – по 20 тыс. рублей. ЦСКА за скандирование оскорбительных выражений оштрафовать на 80 тыс. рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

 

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