«Нижний Новгород» попросил КДК отменить удаление Кечкеша. Защитнику показали красную после ВАР в игре с ЦСКА

«Нижний Новгород» попросил КДК отменить удаление Акоша Кечкеша.
Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Защитник получил красную карточку на 42-й минуте матча РПЛ с ЦСКА (0:1) после использования системы ВАР.
«Со стороны «Нижнего Новгорода» было подано заявление в КДК об отмене красной карточки Кечкешу. Поэтому мы направили все материалы в экспертно-судейскую комиссию РФС, ждем заключения.
Если заключение будет подготовлено к заседанию КДК, то мы рассмотрим», – сказал Григорьянц.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.