«Нижний Новгород» попросил КДК отменить удаление Кечкеша. Защитнику показали красную после ВАР в игре с ЦСКА

попросил КДК отменить удаление .

Об этом сообщил председатель комитета .

Защитник получил красную карточку на 42-й минуте матча с (0:1) после использования системы ВАР.

«Со стороны «Нижнего Новгорода» было подано заявление в КДК об отмене красной карточки Кечкешу. Поэтому мы направили все материалы в экспертно-судейскую комиссию РФС, ждем заключения.

Если заключение будет подготовлено к заседанию КДК, то мы рассмотрим», – сказал Григорьянц.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.