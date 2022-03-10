Кирьяков о возможной покупке Абрамовичем клуба в России: «Можно рассмотреть «Крылья», «Уфу», «Арсенал», чтобы поднять с самых низов»

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Сергей Кирьяков высказался о том, может ли Роман Абрамович купить футбольный клуб в России.

– Наш футбол станет лучше, если Абрамович вложится в российский клуб?

– Однозначно. Ему уже давно пора вложиться, тем более у Абрамовича есть опыт в «Челси».

В последнее время для него клуб стал не просто игрушкой, он был вовлечен в тренировочный процесс.

Если Роман Аркадьевич все же придет в какую-то российскую команду, он сможет построить суперклуб по европейским меркам.

– Какой российский клуб может купить Абрамович?

– Не могу сказать точно, потому что сейчас сложная экономическая ситуация. Это будет клуб из топ-5 РПЛ, но точно не «Зенит», «Спартак» или «Динамо».

Может быть, Абрамович заинтересуется ЦСКА из-за знакомства с Евгением Гинером. «Локомотив»? Там он сможет контролировать только часть процессов. Наверняка, Роман Аркадьевич захочет полностью руководить клубом.

Если РЖД все-таки продаст «Локомотив» Абрамовичу – это будет имиджевый проект для такой крупной корпорации.

Абрамович может рассмотреть «Крылья», «Уфу», тульский «Арсенал», чтобы поднять клуб с самых низов, – сказал Кирьяков.

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