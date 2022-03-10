Бензема и Левандовски – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в чемпионов.

По итогам ответных матчей 1/8 финала в список попали четыре футболиста.

Форвард Карим Бензема сделал хет-трик в игре с «ПСЖ» (3:1).

Хавбек Фернандиньо в матче со «Спортингом» (0:0) отдал 89% точных передач и преодолел дистанцию 10,74 км.

Нападающий «Баварии» забил три гола и сделал результативный пас в матче с «Зальцбургом» (7:1).

Защитник Милан Шкриньяр в игре с «Ливерпулем» (1:0) совершил 6 перехватов мяча и отдал 89% точных передач.

Величие Бензема в цифрах: обогнал Ди Стефано и стал 3-м бомбардиром в истории «Реала»!