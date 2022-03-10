Анчелотти о 3:1 с «ПСЖ»: «Реал» счастлив, выиграли очень тяжелый матч. Старались высоко прессинговать, так пришел 1-й гол»

дал комментарий после победы над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала чемпионов.

«Мы выиграли очень тяжелый матч, особенно после гола Мбаппе, очень сложная игра.

Мы старались высоко прессинговать, как мы делаем на тренировках, и так пришел первый гол. Болельщики начали гнать нас вперед, и мы создавали все больше и больше моментов. Мы счастливы.

Мы энергично начали матч, но потом начал создавать для нас трудности прессингом. Пришлось помучиться, но это нормально. Мы немного рисковали, оставляли Мбаппе шансы на обыгрыш один в один, и это усложнило нам жизнь», – сказал тренер .