Анчелотти о 3:1 с «ПСЖ»: «Реал» счастлив, выиграли очень тяжелый матч. Старались высоко прессинговать, так пришел 1-й гол»

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Карло Анчелотти дал комментарий после победы над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы выиграли очень тяжелый матч, особенно после гола Мбаппе, очень сложная игра.

Мы старались высоко прессинговать, как мы делаем на тренировках, и так пришел первый гол. Болельщики начали гнать нас вперед, и мы создавали все больше и больше моментов. Мы счастливы.

Мы энергично начали матч, но потом «ПСЖ» начал создавать для нас трудности прессингом. Пришлось помучиться, но это нормально. Мы немного рисковали, оставляли Мбаппе шансы на обыгрыш один в один, и это усложнило нам жизнь», – сказал тренер «Реала».

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