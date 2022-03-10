Бербатов о Магуайре-капитане: «Его ошибки вредят способности руководить командой. Возможно, Рангнику нужно дать шанс кому-то другому»

Теги Манчестер Юнайтед Неманя Видич Уэйн Руни Димитар Бербатов премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Димитар Бербатов предложил сменить капитана в «Манчестер Юнайтед».

Бывший форвард высказался о том, справляется ли защитник Харри Магуайр с обязанностями капитана манкунианцев.

«В «Юнайтед» я играл с настоящими лидерами, такими как Видич и Руни. Когда дела у команды идут плохо, все тыкают пальцем в капитана.

Магуайр может играть лучше. Он знает это. Его ошибки вредят его способности руководить командой. Ему нужно поработать над выбором позиции и принятием решений.

Непросто быть под давлением, но я проходил через это, такова суть игры в топ-клубах. Это часть профессии, нужно справляться с этим.

Рангник может вмешаться. Может быть, ему нужно дать Магуайру отдохнуть и дать шанс кому-то другому», – сказал экс-форвард «МЮ».

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