Бербатов о Магуайре-капитане: «Его ошибки вредят способности руководить командой. Возможно, Рангнику нужно дать шанс кому-то другому»

предложил сменить капитана в .

Бывший форвард высказался о том, справляется ли защитник с обязанностями капитана манкунианцев.

«В «Юнайтед» я играл с настоящими лидерами, такими как Видич и Руни. Когда дела у команды идут плохо, все тыкают пальцем в капитана.

Магуайр может играть лучше. Он знает это. Его ошибки вредят его способности руководить командой. Ему нужно поработать над выбором позиции и принятием решений.

Непросто быть под давлением, но я проходил через это, такова суть игры в топ-клубах. Это часть профессии, нужно справляться с этим.

Рангник может вмешаться. Может быть, ему нужно дать Магуайру отдохнуть и дать шанс кому-то другому», – сказал экс-форвард «МЮ».