Дмитрий Селюк: «Если Абрамович купит ЦСКА, санкции снимут»

Агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах покупки ЦСКА Романом Абрамовичем.

«Из российских клубов это мог бы быть ЦСКА. Клуб под санкциями? Он под санкциями из-за ВЭБ.РФ, если Абрамович купит ЦСКА, то санкции снимут.

Приход Абрамовича даст толчок к развитию, будет профессиональный менеджмент, которого не хватает.

может получить технарь 0:3 из-за игрока, который должен был пропустить матч [с «Химками»], это нормальный менеджмент?» – заявил Селюк.

В начале марта Абрамович объявил о предстоящей продаже «Челси».

«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже