УЕФА хочет расширить число участников Евро до 32 команд с 2028 года. PFA выступает против

УЕФА хочет расширить число участников до 32 с 2028 года, PFA – против.

Турнир 2028 года, вероятно, пройдет в Великобритании и Ирландии.

Число участников чемпионата Европы ранее уже было увеличено с 16 до 24, начиная с 2016 года. Теперь УЕФА хочет, чтобы в финальной части играли 32 сборные из 55.

Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Маэта Моланго выступил против этих намерений. По его мнению, такое решение приведет к снижению качества турнира, от чего пострадают как игроки, так и болельщики.

«Это просто повредит качеству продукта. Дети не увидят своих кумиров в самой лучшей версии. Такова реальность. Да, от расширения может быть краткосрочная финансовая выгода, но в долгосрочной перспективе мы наносим вред продукту.

Мы обеспокоены тем, что игроки всегда узнают обо всем последними. Процесс выстроен так, что они узнают тогда, когда все уже сделано.

Мы встречались с президентом ФИФА Джанни Инфантино и в Манчестере. Были все капитаны команд Премьер-лиги и другие игроки. Думаю, сейчас нам есть о чем поговорить с УЕФА.

Треть игроков, принимавших участие в последних Евро, выступали в Англии. Мы ожидаем, что они сыграют гораздо более важную роль в этих дискуссиях», – сказал Моланго.