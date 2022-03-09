Экс-хавбек «Динамо» Карпович стал главным тренером сборной Казахстана

назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана.

Как игрок 41-летний специалист известен по выступлениям за «Ростов», «Динамо» и «Кайрат».

С 55 матчами за Казахстан экс-полузащитник входит в топ-5 игроков в истории сборной.

Тренерскую карьеру Карпович начинал в системе «Кайрата», после чего два года возглавлял «Окжетпес».

С начала 2021 года также является главным тренером .

24 и 29 марта Казахстан сыграет против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций.