Экс-хавбек «Динамо» Карпович стал главным тренером сборной Казахстана

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Андрей Карпович назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана.

Как игрок 41-летний специалист известен по выступлениям за «Ростов», «Динамо» и «Кайрат».

С 55 матчами за Казахстан экс-полузащитник входит в топ-5 игроков в истории сборной.

Тренерскую карьеру Карпович начинал в системе «Кайрата», после чего два года возглавлял «Окжетпес».

С начала 2021 года также является главным тренером «Кызыл-Жара».

24 и 29 марта Казахстан сыграет против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций.

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