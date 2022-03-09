Мюллер о 7:1 с «Ред Буллом»: «Удача была на стороне «Баварии». В Зальцбурге ее сильно не хватало»

Томас Мюллер оценил разгром «Ред Булл Зальцбург» (7:1) в Мюнхене.
Форвард «Баварии» высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
«Перед игрой не было никакой неопределенности. Напряжение, конечно, присутствовало. Каждый из нас знал о том, насколько важна эта игра. Ничью 1:1 в первом матче едва ли можно было считать катастрофой, но это был не лучший результат.
Сегодня все сложилось хорошо, удача была на нашей стороне. А вот в Зальцбурге ее сильно не хватало. [Сегодня] мы могли пропустить уже к пятой минуте. Судьба матча немного зависит от подобных ситуаций, но в целом мы были лучше», – сказал Мюллер.
Самый быстрый хет-трик в ЛЧ сделал Левандовски. Успел к 23-й минуте, забил 3 гола за 10:22