Мюллер забил 52 гола в ЛЧ и опередил Анри. Больше лишь у шести игроков

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Томас Мюллер вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Полузащитник «Баварии» дважды забил в ворота «Зальцбурга» (7:1, второй тайм) в 1/8 финала Лиги чемпионов и добрался до отметки в 52 гола в турнире, опередив по данному показателю экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (50).

Больше Мюллера в истории ЛЧ забили лишь Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125), Роберт Левандовски (88), Карим Бензема (76), Рауль (71) и Руд ван Нистелрой (56).

Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.

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