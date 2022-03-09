Мюллер забил 52 гола в ЛЧ и опередил Анри. Больше лишь у шести игроков

вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Полузащитник «Баварии» дважды забил в ворота (7:1, второй тайм) в 1/8 финала и добрался до отметки в 52 гола в турнире, опередив по данному показателю экс-форварда «Арсенала» (50).

Больше Мюллера в истории ЛЧ забили лишь Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125), Роберт Левандовски (88), Карим Бензема (76), Рауль (71) и Руд ван Нистелрой (56).

Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.