Конте о «Тоттенхэме»: «Мы можем выйти в ЛЧ. Я не знал, реально ли это, когда пришел в команду»

считает, что может побороться за выход в Лигу чемпионов.

После поражения от «Вулверхэмптона» 13 февраля (0:2) тренер «Тоттенхэма» сказал, что попадание его команды в топ-4 АПЛ невозможно.

«Мои ожидания возросли. Мы точно хотим участвовать в борьбе за топ-4. Мы становимся сильнее во многих аспектах.

Сейчас мы должны взять на себя ответственность. Мы должны бороться, чтобы занять наилучшую возможную позицию и бороться за место в Лиге чемпионов.

Конечно, это будет нелегко. У нас должны быть амбиции, и я думаю, что мы сможем это сделать, я думаю, что мы готовы это сделать.

С того момента, как я пришел в «Тоттенхэм», я не знал, реалистична ли эта цель. Но спустя несколько месяцев тяжелой работы я считаю, что два новых игрока (Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур – прим. Sports.ru) дополнили нашу команду», – сказал Конте.

В данный момент «Тоттенхэм» занимает 7-е место в , набрав 45 очков после 26 туров.