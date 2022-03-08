«ПСЖ» и «Челси» интересуются Марезом. Трансфер хавбека «Ман Сити» обойдется в 30-40 млн евро

и хотят подписать полузащитника .

По сведениям Foot Mercato, алжирец рассматривается клубом Лиги 1 как идеальная замена 34-летнему вингеру Анхелю Ди Марии. Парижане ранее уже пытались подписать хавбека и ближайшим летом намерены попробовать еще раз. Возможный трансфер оценивается в 30-40 млн евро в связи с тем, что контракт Мареза истекает в 2023 году.

Также интерес к футболисту «Ман Сити» проявляет «Челси».

В текущем сезоне Марез забил 10 голов в – столько же в команде только у вингера Рахима Стерлинга. Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.