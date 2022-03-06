Почеттино о 0:1 с «Ниццей»: «ПСЖ» не заслуживал победы, но и поражения тоже»

Главный тренер высказался после матча Лиги 1 с «Ниццей» (0:1).

«Мы доминировали, но создали немного моментов. Мы заставляли их глубоко обороняться, и они забили в концовке. Таков футбол.

Мы не заслуживали победы, но и поражения, пожалуй, тоже. Мы не находили продолжения атак в 20 метрах от ворот – в этом вся проблема.

Теперь нужно думать о следующей игре, в Мадриде [против «Реала»]. Мы разочарованы поражением, но [Лига 1 и Лига чемпионов] – это два разных турнира», – сказал Почеттино в эфире Canal+.