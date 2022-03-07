Невилл о Почеттино и тен Хаге: «Есть ли у них характер, чтобы перейти в «МЮ»? Я не уверен, что они способны на то, что сделал бы великий тренер»

высказался о поиске нового главного тренера .

«Давайте посмотрим на Почеттино и тен Хага, которых постоянно упоминают. Что касается Почеттино, то мы даже не знаем, смогут ли они переманить его из «ПСЖ». Есть ли у них характер, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед»?

Масштаб клуба, проблемы, которые у него есть в данный момент – есть ли у них индивидуальность и характер, а также способности к к стратегическому планированию, чтобы заниматься управлением на разных уровнях?

Оказывать влияние, взять на себя планирование тренировок, перестраивать стадион – все то, что сделал бы великий тренер. Я не уверен, что Почеттино и тен Хаг способны на это», – сказал Невилл Sky Sports.