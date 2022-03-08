Мария Орзул: «Негативные комментарии пишут в основном мужчины. И я не понимаю – это зависть?»

рассказала о хейте в свой адрес.

«Симпатичной мордашкой уже никого не удивишь. В России все девушки красивые. Приходилось завоевывать доверие и коллег, и зрителей харизмой и знаниями.

Сейчас хейта в мою сторону практически нет, потому что ко мне привыкли, я с 2011 года на спортивном телевидении. Но иногда все равно прилетает. Я не переживаю, хотя раньше сильно расстраивалась, даже могла заплакать. Я в целом человек не очень в себе уверенный. А хейтеры – люди такие, бьют туда, где больнее всего.

Мне обидно, когда пишут про внешность, но, если комментируют мою работу, то я не воспринимаю подобное всерьез. Я знаю, что в материале ориентируюсь, говорю правду.

В основном негативные комментарии пишут мужчины. И я не понимаю – это зависть? Все из-за того, что я в «телике»? Многие думают, если ты работаешь на ТВ, значит, получаешь миллионы, но это не так. У нас не заоблачные зарплаты. Мы обычные люди, у нас тоже есть личные и профессиональные проблемы, мы не звезды.

Пару раз я пыталась отвечать на негативные комментарии в социальных сетях и видела странную реакцию, мне писали: «Мария, я пошутил! Вы моя самая любимая ведущая».

Последний раз мне написали: «Крыса», я ответила: «Вам не стыдно?» Парень стал оправдываться, сказал, что это не он прокомментировал, а его девушка. Со временем я перестала обращать внимание на хейт. Обросла броней», – рассказала телеведущая .