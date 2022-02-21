«Я играл с бабами». Защитник «Мохун Баган» подвергся оскорблениям в соцсетях за комментарий после матча индийской Суперлиги

Сандеш Джинган столкнулся с критикой из-за сексистского заявления после матча лиги Индии.

Защитник принял участие в выездной игре 14-го тура Суперлиги против (2:2). Как передает BBC, по ее окончании 28-летний футболист, покидая поле, произнес: «Я играл с бабами, с бабами».

Одиннадцатисекундный ролик, содержащий данное высказывание, был загружен на страницу «Мохун Баган» в Instagram, однако затем был удален.

Тем не менее агрессивно настроенные футбольные болельщики стали оставлять многочисленные комментарии оскорбительного характера в соцсетях защитника, и некоторые из них затрагивали в том числе жену игрока.

На следующий день после инцидента Джинган принес извинения за неудачный комментарий.

«Когда так стремишься побеждать, ничья становится разочарованием. В пылу момента мы много чего говорим, и именно с этого ракурса и следует оценивать то, что сейчас обсуждается. Мои слова не были направлены в адрес соперника, я всегда с уважением отношусь к командам, с которыми мы играем.

Также те, кто меня знают, подтвердят, что я всегда активно поддерживал женскую сборную Индии и женщин в целом. Не забывайте, что у меня есть мама, сестры, жена, я всегда с уважением относился к женщинам.

То, что вы слышали, – это лишь спор, который возник у нас с партнером по команде после матча. Сказанное мной – следствие разочарования результатом. Я сказал товарищу, что оправданий быть не может. Поэтому все те, кто иначе толкует мои слова, пытаются очернить мое имя. Прошу прощения, если я кого-то задел своим комментарием, я этого не хотел», – написал футболист.

Подчеркивается, что данное объяснение не устроило многих фанатов «Керала Бластерс», и негативные сообщения на страницах игрока в соцсетях продолжили появляться.

Джинган выступал за «Керала Бластерс» с 2014 по 2020 год, и за его заслуги клуб вывел игровой номер Сандеша из обращения.