Юрген Клопп: «Очень важно ввести 5 замен, только в АПЛ их нет. Лига должна спасти своих лучших игроков»

вновь призвал ввести 5 замен в .

«Мы играли в воскресенье, среду, субботу и вторник. Это ужасное расписание. Если мы сможем внести изменения в состав, мы это сделаем, если нет, то нет.

Очень важно снова ввести 5 замен. Только в одном турнире нет 5 замен. Это же очень важно. Не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это.

Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков. Это не преимущество, речь о качестве футбола», – заявил тренер .

Ранее немецкий специалист неоднократно призывал ввести 5 замен в АПЛ, утверждая, что это будет полезно всем командам, а не только топ-клубам.