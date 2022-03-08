Юрген Клопп: «Очень важно ввести 5 замен, только в АПЛ их нет. Лига должна спасти своих лучших игроков»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп правила Футбол

Юрген Клопп вновь призвал ввести 5 замен в АПЛ.

«Мы играли в воскресенье, среду, субботу и вторник. Это ужасное расписание. Если мы сможем внести изменения в состав, мы это сделаем, если нет, то нет.

Очень важно снова ввести 5 замен. Только в одном турнире нет 5 замен. Это же очень важно. Не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это.

Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков. Это не преимущество, речь о качестве футбола», – заявил тренер «Ливерпуля».

Ранее немецкий специалист неоднократно призывал ввести 5 замен в АПЛ, утверждая, что это будет полезно всем командам, а не только топ-клубам.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные