Рамос пропустит ответный матч против «Реала»

Серхио Рамос пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Защитник «ПСЖ» восстанавливается от травмы. Он будет тренироваться индивидуально до конца этой недели.
Также из-за конъюнктивита не сможет сыграть полузащитник парижан Андер Эррера. Испанец должен вернуться в общую группу в конце недели.
Нападающий Килиан Мбаппе, получивший травму на тренировке, сможет выйти на поле – подозрение на перелом не подтвердилось.
Матч «Реал» – «ПСЖ» (первая игра – 0:1) состоится в среду, 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.