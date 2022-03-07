Рамос пропустит ответный матч против «Реала»

пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с .

Защитник восстанавливается от травмы. Он будет тренироваться индивидуально до конца этой недели.

Также из-за конъюнктивита не сможет сыграть полузащитник парижан . Испанец должен вернуться в общую группу в конце недели.

Нападающий Килиан Мбаппе, получивший травму на тренировке, сможет выйти на поле – подозрение на перелом не подтвердилось.

Матч «Реал» – «ПСЖ» (первая игра – 0:1) состоится в среду, 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.