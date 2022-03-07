Пасторе назвал сыном шлюхи судью матча «Эльче» – «Барселона». Возможна дисквалификация на 4-12 игр

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Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе назвал судью матча с «Барселоной» сыном шлюхи.

Инцидент произошел на 88-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги. Пасторе оскорбил главного судью этой игры Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Аргентинский полузащитник не находился на поле, но его услышал четвертый арбитр. После этого Эрнандес показал Пасторе красную карточку.

Дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.

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