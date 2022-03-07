Пасторе назвал сыном шлюхи судью матча «Эльче» – «Барселона». Возможна дисквалификация на 4-12 игр

Полузащитник назвал судью матча с «Барселоной» сыном шлюхи.

Инцидент произошел на 88-й минуте матча 27-го тура . Пасторе оскорбил главного судью этой игры . Аргентинский полузащитник не находился на поле, но его услышал четвертый арбитр. После этого Эрнандес показал Пасторе красную карточку.

Дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.