Анри о Месси: «Он плакал, покидая «Барсу», это был шок. Люди говорят: «В Париже у него есть все, что нужно». Но все не так просто»

Тьерри Анри ответил на вопрос, может ли психологическое здоровье Лионеля Месси влиять на его игру за «ПСЖ».
«Нужно спросить его об этом. Я не могу говорить за него.
Впрочем, когда мы говорим о Месси или Неймаре, которые являются исключительными игроками, то слишком часто забываем об этом аспекте.
Лионель плакал, покидая «Барселону». Это не входило в его планы. Когда ты думаешь, что никогда не покинешь клуб, и вдруг это происходит, это вызывает эмоциональный шок.
Люди говорят: «С ним все в порядке. В Париже у него есть все, что ему нужно». Но все не так просто.
Когда я перешел в «Барселону» из «Арсенала», то мне понадобился год, чтобы почувствовать себя хорошо.
Я приехал туда с травмой, в период развода, мне нужно было освоить новую систему – все смешалось вместе и проявилось с точки зрения ментальности», – заявил бывший нападающий сборной Франции.