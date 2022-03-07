Анри о Месси: «Он плакал, покидая «Барсу», это был шок. Люди говорят: «В Париже у него есть все, что нужно». Но все не так просто»

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Тьерри Анри ответил на вопрос, может ли психологическое здоровье Лионеля Месси влиять на его игру за «ПСЖ».

«Нужно спросить его об этом. Я не могу говорить за него. 

Впрочем, когда мы говорим о Месси или Неймаре, которые являются исключительными игроками, то слишком часто забываем об этом аспекте. 

Лионель плакал, покидая «Барселону». Это не входило в его планы. Когда ты думаешь, что никогда не покинешь клуб, и вдруг это происходит, это вызывает эмоциональный шок. 

Люди говорят: «С ним все в порядке. В Париже у него есть все, что ему нужно». Но все не так просто. 

Когда я перешел в «Барселону» из «Арсенала», то мне понадобился год, чтобы почувствовать себя хорошо. 

Я приехал туда с травмой, в период развода, мне нужно было освоить новую систему – все смешалось вместе и проявилось с точки зрения ментальности», – заявил бывший нападающий сборной Франции.

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