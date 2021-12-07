Тьерри Анри: «Месси нужно адаптироваться в «ПСЖ», он тоже человек. Вы видели, как он плакал, уходя из «Барсы»

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о «ПСЖ» и форварде .

– Что ты думаешь о нынешнем сезоне для ? Трансфер Месси – грандиозная сделка, но это также его худший старт сезона за 15 лет.

– Что ж, это немного странно. Смотрите, «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1. И в Лиге чемпионов у них неплохо идут дела. Люди хотят, чтобы «ПСЖ» играл лучше. Игра у них не всегда свободная, яркая. Но, в конце концов, они выигрывают матчи. И вы понимаете – ты прав, пока выигрываешь.

Месси в Лиге 1 – это просто... Я не думал, что такое когда-нибудь случится. Никогда не думал, что он уйдет из «Барселоны». Но иногда бывает, что ты даешь людям результат каждый день, а потом перестаешь давать, и они спрашивают: ну, что с тобой? Я привык к результату.

Такое случается нечасто, это ненормально. Люди не понимают, что лучшие футболисты часто ездят в сборную и играют каждые три дня, поэтому мало тренируются. Не всегда легко применить новую тактику, новые идеи, заставить футболистов сыграться.

Когда ты играешь за «ПСЖ», тебя всегда судят по тому, что ты не делаешь или что ты не делал, или что ты не выигрывал. Это жизнь топ-команды, и это непросто.

Когда покидаешь место, где ты с детства, и вдобавок не мог даже представить, что уйдешь – это отнимает много эмоций. Нужно осознать и понять, где ты, адаптироваться к новой лиге и к новой команде. Вы видели, как он плакал, когда уходил, это были неподдельные слезы. Он плакал.

Нужно немного времени, чтобы адаптироваться и разобраться, даже если ты – Месси. Нужно понимать, что этот парень тоже человек. Отъезд из «Барселоны» еще свежее переживание для него. Но я верю, что он справится. Я в нем уверен.

То же был и со мной, когда я ушел из «Арсенала», чтобы перейти в «Барселону». Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к окружению. Я никогда не думал, что уйду из «Арсенала», но перешел в «Барселону»... Был ли я в отличном клубе, в большом городе? Да, черт возьми. Но мне потребовалось немного времени, чтобы это переварить, – сказал Анри.