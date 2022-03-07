Анзор Кавазашвили: «Легионеры, играющие в России, никому не нужны в Европе. У нас очень слабенькие иностранцы, всякий хлам сюда сбрасывают»

считает, что легионеры, играющие в России, не нужны европейским клубам.

«Легионеры, которые играют в России, будут никому не нужны в Европе.

У нас очень слабенькие иностранцы в лиге. Всякий хлам сюда сбрасывают и огромные агентские дают.

Даже если все легионеры сейчас смогут разорвать контракты и уехать в другие лиги, они не смогут получать такие же деньги, потому что на них нет спроса.

Посмотрите на Крала и Влашича в «Вест Хэме» – лавочку задом полируют, вот и все», – заявил бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.

ФИФА откроет специальное трансферное окно для игроков из лиг России и Украины