Кавазашвили об отъезде легионеров: «Чем их меньше, тем лучше заиграют наши клубы. Черт с ними – пускай убегают!»

считает, что отъезд легионеров приведет к росту уровня РПЛ.

– Наш футбол начинают покидать иностранные игроки, тренеры. Как это повлияет на наш футбол? Объединит, или, наоборот, ослабит его?

– Я все время говорил, что чем меньше легионеров в нашем футболе, тем быстрее в перспективе заиграют наши клубы. Тем лучше заиграют, тем быстрее воспитаем своих футболистов для того, чтобы они играли в национальной команде России и не позорились на крупных международных соревнованиях. Чтобы они не дрожали перед хорватами, Хорватия – малюсенькая страна, как же нельзя их обыграть?

Если наши клубы хотят легионеров, то должны принять закон о том, чтобы их было не более трех. Но эти три футболиста обязательно должны быть членами национальной сборной своей страны! Чтобы мы не «мусорный ящик» делали из своего клуба, а делали элитный клуб. Если просто так набирать футболистов из разных стран, чтобы их учить играть в нашем чемпионате, а они занимали места наших талантливых молодых выпускников футбольных школ – зачем они нам нужны? Я не понимаю!

Зачем мы воспитываем чужих футболистов? Кому это выгодно? Только тем, кто от них получает откаты. А кто получает откаты, мы все знаем – кто контракт подписывает, кто приглашает агента и т.д. Если уж обязательно богатые хозяева футбольных клубов хотят иметь побольше футболистов из-за рубежа, пожалуйста: набирай четвертого, пятого, десятого, тринадцатого – но за каждого плати 500 тысяч евро в фонд развития футбола России.

Все сейчас обеспокоены – убегают легионеры, тренеры. Черт с ними – пускай убегают! – сказал член комитета по этике РФС.

Какой будет РПЛ без легионеров? Кузяев и Оздоев в центре у «Зенита», Набабкин и Щенников – в старте ЦСКА

РПЛ и ФНЛ уже покинули 22 легионера. И этот список явно будет расти