Карпин поддержал Юношескую лигу: «У проекта 100% есть будущее. Уровень сопротивления у лучших академий более жесткий по сравнению с регионами»

поддержал идею Юношеской футбольной лиги.

Главный тренер сборной России посетил матч ЮФЛ-1 «Локомотив» – СШОР «Зенит».

«Такой турнир нужен для развития юношеского футбола.

Хотя бы потому, что лучшие команды и академии могут встречаться каждую неделю, а не так, как это было раньше, когда в основном играли только с соперниками из своего региона.

Понятно, что уровень сопротивления у лучших академий более жесткий по сравнению с регионами, поэтому больше матчей конкурентоспособных.

Однозначно, такой турнир нужен был, и хорошо, что он проводится. Знаю, что и в регионах будут проводиться соревнования, то есть лучшие академии тоже будут играть чаще между собой. Это как раз то, что было нужно.

У этого проекта 100% есть будущее. Об этом говорит то, что в регионах матчи проводятся в нескольких дивизионах, лучшие клубы играют в ЮФЛ.

И уровнем ниже тоже будет конкурентный футбол, то есть будет соперничество между клубами, между академиями. Примерно то же самое было и во времена Советского Союза, я это сам лично застал.

Были чемпионаты тогда еще союзных республик, в той же Эстонии, где я родился и вырос. Поэтому я думаю, что это очень правильное начинание», – заявил Карпин.