Фанаты «Аталанты» вывесили баннер о Лукмане возле клубной базы: «Недостойные агенты и неблагодарные игроки, уважайте болельщиков»
Фанаты «Аталанты» осудили Адемолу Лукмана, близкого к уходу из клуба.
Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо отклонил предложения «Интера» по 27-летнему полузащитнику, последнее из которых составило 42+3 млн евро.
Ультрас «Аталанты» отреагировали на возможный уход Лукмана, вывесив возле тренировочной базы клуба баннер с надписью: «Хватит. Недостойные агенты и неблагодарные игроки, уважайте болельщиков и тех, кто вас поддерживает!»
Позже Лукман заявил в соцсетях, что запросил трансфер из «Аталанты».
Фото: x.com/APaglia7
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
