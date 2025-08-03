Фанаты «Аталанты» вывесили баннер о Лукмане возле клубной базы: «Недостойные агенты и неблагодарные игроки, уважайте болельщиков»

Фанаты «Аталанты» осудили Адемолу Лукмана, близкого к уходу из клуба.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо отклонил предложения «Интера » по 27-летнему полузащитнику, последнее из которых составило 42+3 млн евро .

Ультрас «Аталанты» отреагировали на возможный уход Лукмана , вывесив возле тренировочной базы клуба баннер с надписью: «Хватит. Недостойные агенты и неблагодарные игроки, уважайте болельщиков и тех, кто вас поддерживает!»

Позже Лукман заявил в соцсетях, что запросил трансфер из «Аталанты».

Фото: x.com/APaglia7