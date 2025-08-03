«Бенфика» хочет арендовать у «Реала» Браима. Переговоры начаты

Браим Диас может перейти в «Бенфику».

Как сообщает Record, португальский клуб после неудачной попытки подписать Жоау Феликса переключился на полузащитника «Реала ».

Лиссабонцы уже провели предварительные переговоры на тему аренды футболиста сборной Марокко, нуждающегося в регулярной игровой практике перед ЧМ-2026.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Диас провел 31 матч и забил 4 гола. Подробно со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .