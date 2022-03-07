Генич о контракте Бакаева: «Такими кадрами нельзя разбрасываться. Ситуация в мире кардинально поменялась»

считает, что «Спартак» должен продлить контракт с .

«Говорил об этом ранее – Зелимхан сейчас предельно мотивирован. Видно было, что он очень расстроился, когда не вышел на дерби с . Не знаю, как развивается история с продлением его контракта, но в последних двух играх он был максимально мобилизован. И это закономерно – нельзя быть в порядке на сборах, а потом в сезоне ничего не показывать.

За последние дни ситуация в мире кардинально поменялась. Если раньше я говорил, что на Бакаева руководство, возможно, не очень рассчитывает, то сейчас такими кадрами однозначно нельзя разбрасываться. Даже если Зелимхан не мил кому-то в .

Очевидно, что акцент в обозримом будущем придется делать на русских футболистов: они и раньше были в цене, а сейчас на вес золота. И это даже несмотря на гол Ларссона в Кубке. При этом швед сейчас, возможно, один из главных кандидатов на выход, – сказал комментатор .

Бакаев – герой дерби с «Динамо». Он должен играть чаще Ларссона и заслужил новый контракт