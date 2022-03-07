Игнатьев о первом голе за 1,5 года: «Эмоции положительные, я очень давно не забивал. Меня хорошо приняли в «Крыльях»

поделился впечатлениями после первого гола за .

23-летний форвард, арендованный у , дебютировал за самарскую команду в игре против «Арсенала» и отметился забитым мячом в концовке.

– Вань, дебютная игра и сразу забил. Какие эмоции, какие ощущения, но, к сожалению, победить не получилось.

– Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня получилось наконец-то забить. Верно, что, к сожалению, мы не выиграли. Хотя по игре мы владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника. Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму.

– То, что «Арсенал» до этого сыграл две официальных игры, а «Крылья» – ни одной, это как повлияло?

– Это могло сработать по-разному. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, они провели два матча, получили нагрузку. Но, я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации.

– Ты вышел на поле, когда нам забили второй мяч. Что внутри тебя в этот момент происходило, получил ли дополнительный импульс?

– Какой может быть еще импульс? Команда проигрывает, нужно отыгрываться. Вся команда этот импульс поймала. Хотели выиграть, пошли вперед. Чуть-чуть не дожали.

– Ты совсем недавно перешел в «Крылья». Влился в коллектив?

– Мне легко было влиться. Ребята все моего возраста. Играют в тот футбол, в который я привык играть: стеночки, забегания, короткий и средний пас. Меня очень хорошо приняли, я за это очень благодарен.

– Впереди . Домашний матч. Болельщики помогут?

– Конечно, домашний стадион всегда помогают. Я почувствовал сегодня, какая у «Крыльев» шикарная поддержка на матчах. Будем стараться и биться за результат, – сказал Игнатьев.

Игнатьев забил впервые за полтора года! А с игры – за два с лишним