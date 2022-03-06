Осинькин о 2:2 с «Арсеналом»: «Крылья» контролировали матч, но ошибки испортили счет и впечатление»

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Игорь Осинькин доволен выступлением «Крыльев Советов» в матче с «Арсеналом» (2:2).

– Качество игры, считаю, у нас было достаточно хорошим. Мы контролировали игру, играли достаточно быстро. Но ошибки, которые мы периодически себе позволяли, испортили счет и впечатление о матче.

Нам надо играть более стабильно, сбалансированно, мы это понимаем. Но у нас много изменений, много людей пришли в команду совсем недавно. Думаю, что после таких игр мы пообщаемся, поговорим и найдем то, за счет чего мы сможем стать лучше.

Следующая игра будет совсем другая. Уровень «Зенита» совсем другой.

– Чем обусловлен выбор Фернандо Костанзы в опорной зоне, а не Горшкова?

– Тем, что, поднимая Горшкова в опорную зону, мы немного теряем в организации атаки с позиции левого защитника. У нас есть еще Гудков, но он еще молодой и совсем мало в команде.

Если ставить Горшкова в центр, Фернандо – направо, а Бейла – налево, то это слишком много перестановок сразу. Мы решили сделать одну.

Надо все равно разделить ситуации. Потому что есть ошибки явные, которые сразу приводят к голам, а есть уровень игры, который на протяжении всего матча был у Фернандо. Важно помнить, что он был на другой позиции, ведь мы приглашали его как правого защитника. Но так получилось, что в силу разных случайных вещей все закончилось голом.

– Какое состояние у Максима Витюгова и когда он сможет появиться на поле?

– Витюгов пока еще не тренируется в общей группе. Он пропустил уже почти 4 недели. Думаю, на этой неделе он начнет тренироваться. И сможет ли он подойти к ближайшей игре, мы поймем уже по ходу недели.

– Можно ли сказать, что Иван Игнатьев увеличил свои шансы на игру в стартовом составе?

– Всегда так можно сказать после забитого мяча. Мы будем очень много факторов взвешивать, оценивать. Могу сказать, что и Глушенков с Сарвели сыграли достаточно неплохо, у них было достаточно моментов.

Где-то я хотел бы сделать и раньше замены, но в той группе атаки, где надо было освежать игру, никто не выпадал. Даже замена Ежова на Пиняева искусственная. Потому что Ежов провел хороший матч, мы просто освежали игру, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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