Промес вышел на 10-е место по голам (79) за «Спартак». До Павлюченко – 8 мячей

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче РПЛ с «Динамо» (2:0).
Это 79-й мяч нидерландца за красно-белых во всех турнирах, и он делит 10-е место среди лучших бомбардиров в истории клуба, догнав Сергея Сальникова.
При этом Промес провел за «Спартак» 169 игр, а Сальников – 225.
9-ю позицию в списке с 87 голами занимает Роман Павлюченко.
Рекордсмен – Никита Симонян (160).
В топ-8 также входят Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90) и Анатолий Ильин (88).
Подробнее статистика Промеса – здесь.
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