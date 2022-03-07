Пиоли о голах Жиру в важных матчах: «Когда есть игрок с таким опытом, это реально помогает»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с (1:0).

«Мы взяли важные три очка, обыграв сильную команду, которая доставила нам много хлопот. Ребята очень и очень здорово работали без мяча и заслужили победу.

Мы были в игре с начала и до самого конца. Мы показали хорошую игру, но впереди еще важные матчи.

[о голах Жиру в важных матчах] [Летом] мы хотели подписать игроков, которые умеют побеждать и знают, как нужно работать, чтобы достигать целей. Нам нужны были большие профессионалы. Нам хватило лишь одного видео-звонка [во время переговоров], чтобы понять, с кем мы имеем дело.

В целом у нас по-прежнему очень молодая команда, и когда есть игрок с таким опытом, это реально помогает», – сказал Пиоли.