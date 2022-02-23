Оливье Жиру: «Милан» всегда был одним из крупнейших клубов мира. Надевая его футболку, нужно ставить высокие цели»

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Оливье Жиру считает «Милан» одним из крупнейших клубов мира.

«Мы еще ничего не выиграли, мы должны продолжать бороться до конца. 

«Милан» всегда был одним из самых крупных клубов мира: когда ты надеваешь его футболку, ты должен ставить перед собой высокие цели, ты не можешь быть доволен достигнутым. 

Я всегда думал, что у нас отличная команда, очень хорошее сочетание молодых и опытных игроков, которыми руководит такой прекрасный тренер, как Стефано Пиоли, который каждый день побуждает нас выкладываться по максимуму.

Мы осознаем свой уровень и сделаем все, чтобы доставить удовольствие нашим замечательным болельщикам», – сказал французский форвард.

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