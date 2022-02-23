Оливье Жиру: «Милан» всегда был одним из крупнейших клубов мира. Надевая его футболку, нужно ставить высокие цели»

считает «Милан» одним из крупнейших клубов мира.

«Мы еще ничего не выиграли, мы должны продолжать бороться до конца.

«Милан» всегда был одним из самых крупных клубов мира: когда ты надеваешь его футболку, ты должен ставить перед собой высокие цели, ты не можешь быть доволен достигнутым.

Я всегда думал, что у нас отличная команда, очень хорошее сочетание молодых и опытных игроков, которыми руководит такой прекрасный тренер, как , который каждый день побуждает нас выкладываться по максимуму.

Мы осознаем свой уровень и сделаем все, чтобы доставить удовольствие нашим замечательным болельщикам», – сказал французский форвард.